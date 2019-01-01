فهد الهريفي: النصر سرق نهج الهلال في الديربي

لاعب النصر السابق يتحدث عن المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى فهد الهريفي نجم النصر السعودي السابق أن فريقه سرق نهج الهلال خلال مباراة ديربي الرياض بينهما يوم أمس، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3-2.

وصعد النصر لصدارة الدوري السعودي للمحترفين بانتصاره على منافسه المتصدر السابق "الهلال"، إذ أصبح في رصيده 58 نقطة مقابل 57 للزعيم السعودي.

وحلل الهريفي عبر حسابه الرسمي على تويتر المباراة بقوله أن النصر سرق نهج الهلال، بأن نسي التوازن وأخذ راية المبادرة.

مضيفًا "النصر لم يعط الهلال فرصة لنقل الكرة في نصف ملعبه".

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كما انتقد الهريفي أجانب الزعيم موضحًا أنهم يعتمدون في تألقهم على أداء اللاعبين السعوديين، إذ قال "النقطة الأخيرة، للأسف أجانب الهلال يعتمدون كليًا على تألق نجومه المحليين واستحواذهم، خاصة جوميس وإدواردو، هذا من بداية الدوري، لا تقولون أنه عائد من الإصابة".

وفي تغريدة أخرى، أشاد الدولي السعودي السابق بمستوى المباراة، بقوله "من مكاسبنا العظيمة اليوم، أعتقد ما فيه مباراة على مستوى العالم توازي هالديربي. أصبح أكثر مشاهدة على مستوى العالم العربي. شكرًا لكل من بارك لنا من العالم العربي أجمع".

يُذكر أن الهريفي هو أحد نجوم الكرة السعودية والنصر خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وقد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا عام 2000 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الجماعية والفردية.