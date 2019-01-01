الرئيس محمد بن فيصل: جمهور الهلال العزيز .. أعتذر لكم

رئيس الهلال يتحدث بعد الخسارة أمام النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم محمد بن فيصل رئيس الهلال السعودي باعتذاره لجماهير الفريق عقب الخسارة القاسية أمام النصر في ديربي الرياض يوم أمس 3-2.

والتقى الطرفان في قمة الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، وقد دخلا اللقاء والهلال متصدرًا للبطولة بفارق نقطتين، لكن النهاية كانت بخسارة الزعيم وتنازله عن الصدارة التي انتقلت للنصر بفارق نقطة عن منافسه.

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وتحدث بن فيصل عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا لجماهير الهلال "جمهور الهلال العزيز، في البداية أعتذر لكم، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة وأعدكم بتلافي أخطائي في المستقبل، وسنعمل على ما يسعدكم في الفترة القادمة".



أضاف "أنتم تستحقون الفرح والفرح فقط، واعذروني على تقصيري وأني كنت سبب حزنكم اليوم".

يُذكر أن المباراة المثيرة والتي تابعها جمهور يزيد قليلًا عن 57 ألف متفرج كانت في طريقها للتعادل 2-2، إلا أن برونو أوفيني قائد النصر خطف هدف الفوز برأسية متقنة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا للضائع ليُهدي العالمي أغلى 3 نقاط في الموسم.