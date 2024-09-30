نفى تحسن حالته .. الصائغ يرد على معلومات باقديم بـ"خبر حزين" عن فهد المولد!

جديد حالة النجم فهد المولد..

يتابع الشارع السعودي باستمرار، تطورات حالة النجم الدولي فهد المولد، جناح نادي الشباب والمنتخب الوطني الأول؛ وذلك بعد الحادثة المؤسفة التي تعرض لها، في دولة الإمارات.

المولد دخل في غيبوبة، إثر سقوطه من شرفة منزله في الدور الثاني، بدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل نقله إلى أحد المستشفيات في السعودية؛ مع مواصلة التحقيقات، لوجود شبهة جنائية.

ومع الساعات الأولى من اليوم الإثنين.. زفّ فهد باقديم، أحد الوكلاء السابقين للمولد - الذي لم يتضح فك الارتباط به أم (لا) وسط تضارب الأنباء بين التأكيد والنفي -، بشرى سارة إلى الشعب السعودي، بوجود تحسن في الحالة الصحية للاعب؛ وذلك برفع أجهزة التنفس الصناعي عنه، وعودته إلى التنفس الطبيعي.

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ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، المقرب من البيت الشبابي، على معلومات باقديم؛ بتأكيده على أن اللاعب مازال على حالته الصحية السابقة.

الصائغ كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين: "الكابتن فهد المولد مازال على حالته السابقة، في غيبوبه وعلى جهاز التنفس الصناعي.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم له الشفاء العاجل".

جدير بالذكر أن المولد البالغ من العمر 30 سنة، تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي الاتحاد السعودي، قبل الانتقال إلى الفريق العاصمي الشباب، في صيف عام 2022.