فهد المولد جاهز للمشاركة مع الاتحاد و11 مباراة تنتظره

أصبح المولد قريبًا من العودة رسمياً للملاعب بعد استيفاء عقوبة الإيقاف

يُعد اللاعب الدولي السعودي فهد المولد نجم نادي الاتحاد واحدًا من أكثر اللاعبين استفادة بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية.

وأصبح المولد قريبًا من العودة رسمياً للملاعب بعد استيفاء عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه لمدة سنة واحدة.

وسبب توقف النشاط الرياضي في إتاحة الفرصة للاعب من أجل المشاركة مع الاتحاد في حال إقرار عودة النشاط الرياضي مجدداً بعد تعليقه حتى إشعار آخر.

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وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت إيقاف اللاعب الدولي فهد المولد لاعب فريق الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة واحدة، اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت، 9 مايو 2019.

وبهذا القرار يفصل اللاعب أيام قليلة من أجل وجوب حق المشاركة في المباريات بجميع المسابقة سواء المحلية أو الخارجية.

وستشهد عودة المولد في حال إقرار استئناف المنافسات الرياضية للموسم الرياضي مجدداً مشاركة اللاعب مع الاتحاد في ثمانية مواجهات بالدوري السعودي للمحترفين إلى جانب مشاركته مع الفريق في المواجهتين ذهاباً وإياباً أمام فريق الشباب السعودي في نصف النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وبذلك يصل مجموع المباريات المتوقع المشاركة فيهم إلى 11 مباراة.