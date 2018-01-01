فهد المولد يرد على أنباء الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

كشف للاعب الدولي السعودي فهد المولد، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حقيقة الإصابة التي تعرض لها مؤخراً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الدولي السعودي فهد المولد، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حقيقة الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بحسب ما تداولت بعض التقارير.

المولد قال عبر تغريدة نشرها على تويتر: "اللهم لك الحمد مجرد كدمة بسيطة في الرباط الداخلي، وشاركت في التدريب بشكل كامل".

وأضاف لاعب نادي الاتحاد : "حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان يطلق شائعة، خافوا الله، عندنا أهل". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء عن تعرض المدرب الأرجنتيني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي لضربة قوية، بعد إصابة فهد المولد بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يستعد حالياً لخوض منافسات كأس آسيا 2019 التي تنطلق الأسبوع المقبل في الإمارات.