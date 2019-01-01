فهد الأنصاري يدخل ضمن اهتمامات الأهلي

الأنصاري سبق أن احترف في نادي الاتحاد ومن ثم مع نادي الفيصلي في الموسم الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية دخول اللاعب الدولي الكويتي فهد الأنصاري ضمن خيارات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب حاليًا ضمن خيارات إدارة الراقي التي تستهدف دعم الفريق بالعديد من الصفقات في الصيف الجاري للمنافسة بقوة الموسم المُقبل.

الأنصاري لعب خلال الموسم المنٌقضي بقميص نادي الفيصلي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي القادسية الكويتي.

🔶 إذا أراد الاتحاد رحيلي والتعاقد مع لاعب أجنبي خلفًا لي، سأعود إلى تشيلي.



فيلانويفا 🗣️ pic.twitter.com/bPBXJqPeQq — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن المدير الفني التشيلي لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد قد طالب بعودة اللاعب إلى الفريق الموسم المقبل، بعدما لعب للعميد لمدة موسمين من قبل تحت قيادة نفس المدرب.

ومن المنتظر أن يتواصل أعضاء شرف في النادي مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية التعاقد معه.

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يذكر أن الأنصاري سبق أن احترف في نادي الاتحاد ومن ثم مع نادي الفيصلي في الموسم الماضي.