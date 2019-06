سجل داروين ماتشيز، لاعب منتخب فنزويلا، أسرع هدف في تاريخ كوبا أمريكا أمام بوليفيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فنزويلا تحتاج للفوز لضمان التأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا.

وجاء الهدف بعد دقيقة و15 ثانية فقط ليصبح الأسرع على الإطلاق متفوقًا على هدف الكوستاريكي جوهان فينيجاس ضد كولومبيا في 2016 والذي جاء بعد دقيقة و28 ثانية.

