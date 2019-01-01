فناربخشة يسحق بيشكتاش بمشاركة النني

نتيجة مميزة..

حقق فناربخشة فوزًا كبيرًا على ضيفه بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب شكري سراج أوجلو، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري التركي.

وتحمل هذه المباراة قيمة كبيرة بالنسبة للطرفين، حيث أنها تُعد من كلاسيكيات الكرة التركية، ومن البديهي الإشارة إلى حد الجماهير في المدرجات في مثل هذا النوع من المباريات، والذي تواجد أيضًا مساء الأحد كما جرت العادة.

فناربخشة تقدم في الدقيقة 23 عبر مهاجمه الألماني ماكس كروزه من ركلة جزاء، ثم عزز أوتشان توفان من تقدم أصحاب الديار بهدف ثانٍ رائع في الدقيقة 32 بعد تمريرة أكثر من مميزة من البرازيلي لويس جوستافو.

لكن بيشكتاش استفاق في نهاية الشوط الأول واستطاع أن يُدرك هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المُضاف عبر أتيبا هوتشينسون، إلا أن فيدات موريتي حسم المباراة لفناربخشة في الدقيقة 58 بهدف ثالث قاتل.

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وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد النني، والذي خاض المباراة كاملة رفقة فريقه بشكتاش، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 77.

النني انضم إلى الفريق التركي مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة من أرسنال بعد انعدام فرص مشاركته مع مدربه المُقال أوناي إيمري، وحتى الآن لم يقدم الدولي المصري أوراق اعتماده بالشكل المأمول.

بهذه النتيجة ارتقى فناربخشة أعلى بشكتاش، حيث صار في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند النقطة 27 في المركز الرابع، بينما تظل الصدارة في يد سيفاسبور برصيد 34 نقطة.