فليك يمازح بيدري: هذا شرطي حتى يلعب.. ولن أتحجج بالحكام!

فليك يرفض التعليق على التحكيم الإسباني...

أكد هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه يستعد لكل مباراة منفردة ويجب عليه أن يواصل العمل إن أراد تحقيق الانتصارات، كما شدد على أنه لا يوجد لديه أي تعليق أو شكاوى على التحكيم حتى الآن.

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وحقق برشلونة، فوزًا ثمينًا على جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب مونتيليفي.

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وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نتدرب بجدية شديدة ونستعد لكل مباراة، علينا أن نسير خطوة بخطوة، لا يمكننا التوقف".

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وعن أداء حكم اللقاء قال فليك: "لا أحب أبدًا إيجاد أي أعذار لقرارات التحكيم، ليس لدي أي شكاوى حتى الآن بخصوص هذا الأمر".

وعن لاعبي الفريق الكتالوني قال المدرب الألماني: "لقد صنع يامال الفارق في مباراة الليلة، هو يضغط بشكل جيد للغاية، المزيج الذي يمتلكه بين الموهبة والضغط مفيد جدًا لنا".

وتابع ضاحكًا: "وبالنسبة لبيدري، إذا أراد أن يلعب عليه أن يأتي ويحتفل معي كلما سجل هدفًا".

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة موناكو الفرنسي، مساء الخميس القادم في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.