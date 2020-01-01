فليك يُدافع عن كوتينيو ويطالب جمهور بايرن ميونخ بالصبر عليه

لكل شخص فترة ينخفض فيها المستوى وهذا طبيعي..

دافع هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ ، عن لاعبه فيليب كوتينيو، وأكد على أنه يثق في مدى الاستفادة التي سيجنيها البافاري من قدرات الدولي البرازيلي في الفترة المقبلة.

كوتينيو انتقل إلى بايرن ميونخ في نهاية الصيف المنقضي على سبيل الإعارة من برشلونة بعدما فشل فشلًا ذريعًا في الكامب نو، وبالطبع فإن ما قدمه حتى الآن رفقة النادي الألماني ليس كما كان مأمولًا أيضًا.

التقارير الواردة من الصحف الألمانية كشفت أن بايرن ميونخ لن يقوم بتفعيل بند الشراء في الصيف المقبل لعدم اقتناع النادي بجدوى شراء كوتينيو الذي لم يقدم ما يشفع له حتى الآن.

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بدوره، تحدث فليك عن كوتينيو ودافع عنه، حيث قال "الأمر ليس سهلًا عليه، لقد أدى الحصص التدريبية الأخيرة بشكل جيد للغاية.".

كما أضاف "لم يكن كل شيء رائعًا له أمام هوفينهايم بالتأكيد، ولكنه أيضًا لم يكن سيئًا إلى درجة كبيرة، لا أظن أنه راضٍ بنسبة 100% عن الأداء الذي يقدمه الآن.".

"لكنه لاعب وعلينا أن نساعده بشتى السبل الممكنة مهما فعلنا. أنا متأكد من أنه سيساعدنا كثيرًا، لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الفترة المقبلة."

وأتم صاحب الـ54 عامًا قائلًا "في كل مسيرة تتواجد لحظات انخفاض في المستوى. إنه ليس من السهل عليه الاندماج مع فريقنا المتجانس، إنه جاهز وأنا متفائل به كثيرًا.".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا قد انضم إلى برشلونة في يناير قبل عامين نظير 160 مليون يورو، وبحسب الأنباء من الصحف الإسبانية فإن البرسا على استعداد لخسارة 70 مليون لمجرد التخلص منه وعدم رؤيته في الكامب نو مجددًا الموسم المقبل.

كما يجدر الإشارة أن كوتينيو قد بدأ في 12 مباراة رفقة بايرن منذ انضمامه فقط، ولم يشارك بصورة أساسية في آخر مبارتين بالدوري الألماني ، مع اكتفائه بتسجيل7 أهداف وصناعة 8 آخرين.