فليك يحدد كل شيء.. نجم برشلونة أمل مورينيو للتألق الأوروبي!

أولوية النجم الكتالوني البقاء في فريقه.

يطمح جوزيه مورينيو إلى العودة للساحة الأوروبية بقوة، ولذلك اختار تدريب فريق فناربخشة المشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لذلك يستهدف عددًا من التدعيمات الكبرى في تشكيلة الفريق التركي، على رأسها أنسو فاتي نجم برشلونة ذو الوضعية المتعثرة مع البلوجرانا.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن مورينيو الذي يتحلى بعلاقة طيبة مع خورخي مينديش وكيل أنسو فاتي، والذي يتحلى بدوره بعلاقة طيبة مع برشلونة، سأل بالفعل عن وضعية فاتي وما إذا كان متاحًا للتعاقد أم لا.

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فاتي يريد دخول الموسم المقبل بشكل جيد، أولويته هي البقاء في برشلونة بكل تأكيد، لكن عليه بذل مجهود كبير لإقناع هانز فليك، الذي يريد أن يحسم موقفه بأسرع شكل ممكن.

على كل حال، ستكون الجولة التحضيرية لبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يلاقون ريال مدريد، ميلان ومانشستر سيتي، حاسمة في تحديد مستقبل الدولي الإسباني الذي بدأ بالفعل تمارينه الفردية للوصول لأعلى مستوى لياقة بدنية بين جدران النادي الكتالوني.