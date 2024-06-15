فليك يحبه.. بديل آخر ينضم لنجم إشبيلية في قائمة "خلفاء أراوخو!"

المدافع الأوروجوياني ركيزة هامة في النادي الكتالوني..

حينما تلقى برشلونة عرضًا من بايرن ميونخ لضم الأوروجوياني رونالد أراوخو بقيمة وصلت إلى 100 مليون يورو، فكر كل من المدرب السابق تشافي هيرنانديز والمدير الرياضي ديكو، في إيجاد بديل محتمل للأوروجوياني حال إنفاذ هذه العملية.

وبالفعل حددوا لاعبًا يتسم بمواصفات محببة لبرشلونة، له خبرة في الدوري الإسباني، بسن 24 عامًا فقط، ويملك الطول الفارع الذي يتسم به أراوخو (191 سم).

إنه لويك بادي، اللاعب الفرنسي لنادي إشبيلية والذي أثبت أنه من أهم المدافعين في الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

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يرتبط بادي بعقد حتى عام 2027 مع إشبيلية، مع شرط جزائي يصل إلى 60 مليون يورو، وراتبه السنوي يصل إلى 12 مليون يورو.

مع وصول هانز فليك، ربما تتسع القائمة البديلة لأراوخو لتشمل لاعبًا آخر يفضله فليك كثيرًا وهو الدولي الألماني جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، وفقًا لشبكة "كادينا سير" وبرنامجها "Què t'hi jugues" الذي أورد هذا الاهتمام على لسان صحفي ألماني.

ويبلغ تاه من العمر 28 عامًا وطوله يصل إلى 195 سم، وهي من المواصفات الهامة التي يفضلها فليك في المدافعين لديه.

لكن ما قد يعيق الصفقة هو أن بايرن نفسه يريد ضم تاه، بل إن التقارير الوارة من ألمانيا أفادته بأنه يتجهز لإنهاء كل شيء عقب انتهاء يورو 2024.