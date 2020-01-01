فليك: لم نلعب كبايرن ميونخ أمام ماينتس

سعيد ولكن لديه ملحوظات..

لم يخفِ هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، سعادته بالفوز على ماينتس، ولكنه اعتبر أن فريقه لم يقدم مردودًا جيدًا في بعض أوقات المباراة.

وكان البايرن قد انتصر بثلاثة أهداف لهدف أحرزهم جميعًا في الشوط الأول وتراجع بعدها للدفاع بصورة لم تكن متوقعة إلى حد كبير.

فليك في تصريحاته بعد المباراة قال "لقد سررت بالأداء في أول نصف ساعة، ولكننا لم نفعل ما يكفي بعد ذلك، تراجعت وتيرتنا بوضوح.".

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كما أضاف "كنت أتمنى أن يكون رد فعل فريقي جيدًا بعد الهدف الذي تلقيناه، يجب أن نعترف أن الستين دقيقة الأخيرة لم نكن فيها كبايرن ميونخ.".

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"أنا مسرور بالفوز السادس على التوالي لنا في الدوري الألماني."

وأتم "ماينز لديه جودة مميزة في الهجوم وقد ظهر ذلك جليًا في بعض اللقطات اليوم، في النهاية دافعنا جيدًا وحصلنا على الثلاث نقاط.".

يذكر الفوز البافاري إلى جانب لايبزيج مع بوروسيا مونشنجلادباخ قد أهدى لبايرن صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن كتيبة يوليان ناجلسمان.