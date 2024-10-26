فليك يرد على "غضب أنشيلوتي".. ويكشف "سر التحول" في الكلاسيكو

ماذا قال مدرب البارسا؟

تغنى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، بأداء لاعبيه خلال مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا ساحقًا على ريال مدريد برباعية نظيفة عن طريق "روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) ولامين يامال ورافينيا"، ليرفع النادي الكتالوني رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الليجا، مقابل 24 نقطة للميرنجي (الوصيف).

وقال فليك، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "اليوم كان خطوة جيدة مرة أخرى لنا ضد فريق يُعتبر من الأفضل في العالم، ومع لاعبين لا يُصدّقون، دافعنا بشكل جيد جدًا وكان هذا (مفتاح الفوز)، أعتقد أيضًا أن تسجيلنا للأهداف كان أمرًا لا يُصدق، تسجيل 4 أهداف هنا في مدريد ليس بالأمر السهل، لكننا سعداء جدًا، نريد أن نواصل خطوة بخطوة، مباراة تلو أخرى في الليجا، وكما فعلنا في الماضي سنستمر على هذا النهج للمستقبل أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "أعتقد أننا لعبنا جيدًا في الشوط الأول، صحيح أن اللقطة تبدو خطيرة في حالة التسلل حينما لا يصفر الحكم في البداية، لكن بالنسبة لي الوضعية لا تكون فيها مخاطرة، بين الشوطين قمنا بتغيير واحد، وكان من المهم أيضًا أن نظهر لهم كيف نريد الدفاع، كان الأمر مختلفًا قليلاً لجلب المزيد من الضغط على الكرة، كان هذا مهمًا، وأصبح لدينا سيطرة أكبر على الكرة، أعتقد أن هذا هو السبب في تغير مسار المباراة".

وعن سر غضب كارلو أنشيلوتي على مقاعد البدلاء (من مقاعد بدلاء برشلونة)، علق فليك: "لم أر ما حدث، تحدثت مع كارلو (بشأن غضبه)، هذه أمور طبيعية تحصل حينما تحتفل بالهدف، قد لا تحدث أشياء صحيحة، لكن نحن بالغون بما يكفي لتجنب الحديث عن هذا الأمر".

وختم: "المباراة القادمة ضد إسبانيول، ربما نحصل على يومين من الراحة، ثم نبدأ من جديد، لدينا 4 أيام للتدريب والاستعداد، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد ونحب تحسين الأشياء".