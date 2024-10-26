أثناء وبعد رباعية الكلاسيكو.. أنشيلوتي ينفجر غضبًا وفليك يحاول تهدئته!

ماذا حدث في قمة الليجا؟

شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، بعض الأحداث المثيرة للجدل، كان أبرزها ما حدث بين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وهانز فليك المدير الفني لبرشلونة، وذلك ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة فوزًا ساحقًا على ريال مدريد برباعية نظيفة عن طريق "روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) ولامين يامال ورافينيا"، ليرفع النادي الكتالوني رصيده 30 نقطة في صدارة الليجا، مقابل 24 نقطة للميرنجي.

وفي الدقيقة 88، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة برباعية نظيفة، التقطت الكاميرات كارلو أنشيلوتي وهو يتوجه صوب مقاعد بدلاء برشلونة، ويبدو غاضبًا من أمر ما، قبل أن يحاول المدرب الإسباني هانز فليك تهدئته.

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لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما واصل أنشيلوتي إظهار استيائه بعد صافرة نهاية المباراة، والتي حسمها النادي الكتالوني عن جدارة، قبل أن يغادر مباشرة إلى نفق غرف الملابس.

وفي الوقت بدل الضائع، حدث شبه اشتباك في إحدى الكرات بين فينيسيوس جونيور وجافي، ما دفع الحكم لإخراج البطاقة الصفراء لنجم البارسا.