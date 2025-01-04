فليك بعد رباعية الكأس: أولمو يريد برشلونة ولهذا غاب رافينيا!

فليك يوضح سبب غياب رافينيا عن برشلونة...

أوضح هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سبب غياب نجم الفريق رافينيا، في مباراة بارباسترو، بكأس ملك إسبانيا، مشدد على أن داني أولمو، يتمسك باللعب لصالح الفريق الكتالوني.

وتمكن برشلونة، مساء اليوم السبت من التغلب على بارباسترو، برباعية نظيفة في في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك، في تصريحات عقب اللقاء: " رافينيا عانى من مشاكل بدنية، لكنه تدرب اليوم وكان جيدًا، ولم يكن جاهزًا للمشاركة ولهذا لم يسافر معنا لخوض المباراة".

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وعن وضع أنسو فاتي، لاعب الفريق الكتالوني، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيله: "أفكر دائمًا في أن يشارك فاتي، على جهة اليسار سواء في مباراة اليوم أو غيرها من المباريات، أفضل أن يلعب في الجانب الأيسر وليس كرأس حربة".

وعن أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو، وباو فيكتور: "هذا الصباح تحدث مع أولمو، وهو يريد اللعب لبرشلونة، وهذا أمر رائع حقًا، نحن بحاجة إليه كما نحتاج إلى باو، الأمر الذي يجب علينا فعله الآن هو الانتظار، أنا واثق من أن الإدارة سيحل تلك القضية".

وأضاف: "الجميع يريد عودة هذا الثنائي، لقد لعبنا اليوم بتركيز وبشكل جيد، لم يعاني الفريق من أزمة عدم تسجيل أولمو وفيكتور، في النهاية نحن فريق محترف".

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة اتلتيك بيلباو، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.