الشعور متبادل ! سر إعجاب فليك بنجم برشلونة الذي أراد الجميع تدريبه

يعتبر بمثابة القوة الدافعة للفريق مع بيدري

خرج مارك كاسادو لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني مؤخرًا، من أجل الحديث عن استمتاعه بالعمل مع هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني منذ وصوله في الصيف الماضي، ويبدو أن هذا الشعور ليس من طرف واحد!

كاسادو خرج في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ليؤكد أنه يذهب إلى فليك ويتحدث معه خلال المباريات، وذلك عندما يشعر بعدم الارتياح في الملعب، حيث يحاول الحصول على مساعدته للظهور بشكل أفضل.

موقع "ريليفو" الإسباني تطرق إلى هذا الأمر، وقال إن الجميع في برشلونة كان يؤمن بكاسادو خلال تواجده مع الفريق الرديف، ولم يتعلق الأمر بقدراته الفنية فقط، ولكن بحرصه على التواصل مع الجميع في الملعب.

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وأشار الموقع إلى أن كاسادو كان هو اللاعب الذي يريد الجميع تدريبه في برشلونة، لعدم تخاذله عن مساعدة الفريق في التدريبات أو خلال المباريات، وهو الأمر الذي أعجب فليك منذ وصوله إلى برشلونة.

ومن جانبه حرص الألماني على مساعدة اللاعب لتطوير نفسه، وقام بتصحيح بعض الأمور الخاصة بطريقة لعبه من خلال مقاطع الفيديو، ليصبح من أهم العناصر بفريقه منذ بداية الموسم الحالي.

وقال "ريليفو" إن فليك يعتبر كاسادو وبيدري بمثابة القوة الدافعة لبرشلونة، في انتظار استعادة أفضل نسخة من جافي الذي ظهر مؤخرًا بصورة جيدة أمام أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن كاسادو الذي يبلغ من العمر 21 سنة، شارك في 22 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في صناعة 5 أهداف.