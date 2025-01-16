فليك : جافي عاطفي للغاية ولكن نعم يامال هو الأفضل في العالم بعد ميسي!

أجواء إيجابية في برشلونة بعد انتصار ساحق جديد

خرج هانز فليك مدرب برشلونة، للتعبير عن سعادته البالغة بفوز فريقه على ريال بيتيس بنتيجة 5/1 في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

برشلونة نجح مؤخرًا في إسقاط ريال مدريد 5/2 في نهائي كأس السوبر الأحد الماضي، ليعود بعدها بأيام، ليسقط بيتيس بخماسية ساحقة أحرزها جافي وجول كوندي ورافينيا وفيران توريس ولامين يامال، بالمواجهة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، على ملعب مونتجويك.

وقال فليك للصحفيين بعد المباراة:"كان من المهم جدًا تحقيق هذا الانتصار بعد الفوز الكبير في كأس السوبر، ومن الجيد رؤية هذا الأداء بعد جلسة تدريبية واحدة فقط عقب العودة من السعودية".

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وعن المركز المثالي لداني أولمو:"هو يجيد اللعب كمهاجم رقم تسعة، فعل ذلك مع المنتخب الوطني، روبرت ليفاندوفسكي لم يكن خيارًا لنا ضد بيتيس لذلك أردنا تجربته".

وأما بالنسبة لتصريحات جافي التي ذكر فيها أن لامين يامال هو "الأفضل في العالم بعد ليونيل ميسي":"جافي عاطفي للغاية، ولكن نعم يا صديقي، في المباريات الكبيرة ترى المواهب الرائعة تظهر بشكل واضح وهذا ما شاهدناه في العديد من المناسبات".

وأما بالنسبة لبقاء رونالد أراوخو:"لديه عام ونصف في عقده ولم أشك أبدًا في استمراره معنا، أنا سعيد جدًا بوجوده واستمتعت برؤية الجماهير تحتفل بعودته".

وفي نهاية حديثه أشاد فليك بالمستويات التي قدمها بيدري وجافي مع الفريق مؤخرًا، مشيرًا أيضًا إلى أن الهولندي فرينكي دي يونج يسير في الاتجاه الصحيح نحو العودة إلى أفضل حالاته.