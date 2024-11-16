رغم تألقه مع برشلونة .. تصرفات كوندي تزعج فليك وتهدد مكانه بالتشكيل الأساسي

صرامة واضحة من المدرب الألماني

رغم الحالة المميزة التي يعيشها المدافع الفرنسي جول كوندي مع برشلونة هذا الموسم، إلا أن هناك مشكلة وحيدة تواجهه وتزعج المدرب الألماني هانز فليك في الفترة الأخيرة.

كوندي تألق بصورة مبهرة في مركز الظهير الأيمن، في كل ما يخص الواجبات الدفاعية والهجومية، حيث نجح مؤخرًا في لعب 3 تمريرات حاسمة في مواجهة ريد ستار في دوري أبطال أوروبا، ولكن التأخير وعدم الالتزام بالمواعيد يضعه في ورطة مع فليك.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تأخر كوندي جعل الألماني يضطر إلى توبيخه 3 مرات مع تركه على مقاعد البدلاء مرتين كعقاب على هذا التصرف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن تأخر كوندي عن خطاب فليك في فندق التجمع الخاص بمباراة إسبانيول، جعل فليك يستبعده من التشكيل الأساسي للمواجهة، والاعتماد على هيكتور فونت بدلًا منه، في المواجهة التي انتهت بفوز البرسا بنتيجة 3/1.

وفي فترة ما قبل الموسم، تلقى كوندي توبيخًا علنيًا من فليك، وذلك لأنه غادر متأخرًا لحضور جلسة تدريبية خاصة بالفريق، متخلفًا عن باقي اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

ومن جانبه يتمتع فليك بصرامة شديدة عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالمواعيد، لأنه يعتقد أن وصول أي لاعب متأخرًا عن الجميع، فهذا يعني أنه لا يحترم زملائه في العمل، لذلك يتجه لمعاقبته بأقصى صورة ممكنة، مع اعتبار الاستبعاد من التشكيل الأساسي بمثابة العقوبة الأنسب.