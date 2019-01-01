فليك يحسم حيرة بايرن ميونخ بين توخيل وبوتشيتينو

من يكون مدرب البافاري القادم؟

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن المدرب المقبل لبايرن ميونخ سيتحدد على أساس موقفه من العمل مع المدير الفني الحالي هانز فليك.

وأعلن بايرن في وقت سابق تعيين فليك خلفاً للمُقال نيكو كوفاتش، وأكد أن الأخير قد يستمر حتى نهاية الموسم الجاري في مهمته.

رومينيجه: نأمل أن يكون لدينا ملعباً مثل ملعب بوروسيا دورتموند

وذكرت "بيلد" أن المفاضلة حالياً تقع بين الثنائي توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان ، وماوريسيو بوتشيتينو، قائد توتنهام السابق.

الصحيفة أوضحت أن توخيل يبدو الأقرب حالياً للمنصب في ظل رفض بوتشيتينو تواجد فليك كمساعد، الأمر الذي تريده إدارة بايرن.

وأفاد التقرير أن المدرب الأرجنتيني يحب العمل مع الطاقم الخاص به، والمكون من عدد كبير من الأفراد، مما لا يسمح باستمرار الحالي.

وفي المقابل، أكدت الصحيفة أن توخيل لا يمانع العمل مع فليك في ظل العلاقة القوية التي تربط بين المدربين الألمانيين.

وكشف التقرير أن توخيل استضاف فليك العام الماضي في باريس، وأن الأخير كان حاضراً انتصار بي إس جي على سرفينا ب دوري الأبطال.

ويلعب بايرن ميونخ الجولة المقبلة با لبوندسليجا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، في لقاء مهم على صراع القمة بين الفريقين وعدة أندية أخرى قريبة.