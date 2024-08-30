فليك يُعلن بقاء لاعب برشلونة ويُلمح بانتهاء نشاط النادي في السوق!

كشف عن خيارين لتعويض إصابة برنال

ألمح هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، إلى عدم وجود أي صفقات جديدة للنادي الكتالوني في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة نجح في التعاقد مع الثنائي باو فيكتور من جيرونا مقابل 2.70 مليون يورو، وداني أولمو من لايبزيج بـ55 مليون يورو، وكان يطمح في التعاقد مع جناح جديد في وقت متأخر بعد فشل صفقة نيكو ويليامز، بالإضافة للاعب وسط لتعويض الإصابة الطويلة لمارك برنال وانتهاء موسمه.

فليك قال عن هذه الاحتمالية في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال بلد الوليد:"أنا لا أركز على هذا الأمر، عرفت ما لدينا قبل التوقيع كمدرب للفريق، أنا سعيد بالمجموعة التي أمتلكها، ولكن سنفتقد مارك برنال كثيرًا".

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وعن مستقبل إريك جارسيا والأنباء المنتشرة عن انتقاله إلى جيرونا بعد إعارته الناجحة هناك:"إريك لن يرحل، أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".

وعن تعويض برنال:"كان يؤدي بشكل رائع للاعب عمره 17 سنة فقط، ولكن بعد إصابته القوية لدينا خياران يمكنهما اللعب في مركزه، أحدهما مارك كاسادو والآخر هو إريك جارسيا، الأخير يفضل اللعب كقلب دفاع ولكنه يستطيع التأقلم على مهام لاعب الوسط المدافع أيضًا، فعل ذلك في التدريب وكان جيدًا جدًا".

وأوضح:"أعلم أن إريك يريد اللعب في مركز قلب الدفاع، لكن الفريق هو المهم وليس الفرد، وهو أكد لي أنه يريد مساعدة الفريق وهذا أفضل رد فعل ممكن".

وأما المركز الأنسب لفيرمين لوبيز:"أعتقد ان مكانه هو رقم 8 أو 10، وصل متأخرًا عن بقية زملائه في الفريق وهذا سبب عدم مشاركته في البداية، ربما لم يلعب كأساسي حتى الآن، ولكنه يمتلك الجودة الكافية للحصول على هذه المكانة".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، السبت، أمام ريال بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بعد الفوز في أول 3 مباريات بالبطولة، مما وضع الفريق الكتالوني على صدارة المسابقة بـ9 نقاط، مستغلًا تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد بالتعادل مرتين ضد ريال مايوركا ولاس بالماس.