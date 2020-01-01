فليك: إنها فرحة مستحقة ويجب أن نحتفل

تصريحات فليك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

قال هانزي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كان مستحقًا للفريق البافاري ولاعبيه وجماهيره إلى أقصى درجة..

وحقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بالفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وعقب المباراة قال فليك إن الفريق يستحق الاحتفال، وذلك سيتم بالطبع على الرغم من الإجراءات المتبعة من أجل الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره..

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وأضاف: "ليفاندوفسكي؟ لا أود وضع الثناء على لاعب بعينه، الفريق كله استحق ذلك لأنهم قدموا عملًا كبيرًا طوال الموسم وأنا فخور بما حققوه حتى الآن"

وتابع: "نحتاج للاحتفال ثم نأخذ وقتًا للاسترخاء ونعود من أجل العمل من جديد لتحقيق الأهداف المستقبلية، لقد أنهينا الموسم بأفضل طريقة ممكنة وعلينا التفكير فيما هو قادم"

وأردف: "كومان؟ كلنا سعداء من أجله، يمكن أن يكون هذا هو الحال في بعض الأحيان في كرة القدم، كنا مقتنعين بأنه يمكن أن يساعدنا. بالنسبة لي من المهم أن يؤدي الفريق بشكل جيد. من يسجل الهدف لا يهم"

وأوضح: "تياجو؟ لقد أخبرني أنه سيبقى بعد المباراة، لقد كان يمزح بالطبع، لا أعرف ماذا سيقرر، هو نفسه لا يعرف، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة"

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يذكر أن بايرن ميونخ قد حسم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ليفوز بالثلاثية التاريخية لثاني مرة في تاريخه، ويحقق عددًا من الأرقام القياسية التاريخية والتي لا تتحقق كثيرًا..