بايرن ميونخ يعادل إنجاز برشلونة والأهلي .. أرقام بعد نهائي دوري الأبطال

أبرز الأرقام الناتجة عن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

حقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بالفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ولم يكتفِ الفريق البافاري بتحقيق اللقب فقط، بل نجح في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية سواء بالنسبة للنادي أو بالنسبة للاعبيه الذين قدموا موسمًا استثنائيًا.

وانضم بايرن ميونخ إلى سلسلة الأندية التي حققت الثلاثية التاريخية أكثر من مرة، الأمر الذي لم يفعله أحد في أوروبا من قبل سوى برشلونة حين حققها في 2009 وفي 2015.

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ومن خارج أوروبا، حقق الأهلي المصري هذا الإنجاز في 2006 وفي 2007 كأول نادي في تاريخ كرة القدم يحقق ذلك في مرتين متتاليتين، كما حقق أوكلاند سيتي الثلاثية في 3 مرات.

ويعد الفريق البافاري هو أول نادٍ في تاريخ كرة القدم الأوروبية يفوز بكل مبارياته في دوري الأبطال ويحقق اللقب في النهاية بعد 11 انتصار بداية من أول حتى آخر مباراة.

وخرج بايرن ميونخ بشباك نظيفة أمام باريس سان جيرمان كأول فريق ينجح في ذلك منذ 4 سنوات، وتحديدًا حين فعلها مانشستر سيتي في نصف نهائي نسخة العام 2016.

وأنهى ليفاندوفسكي الموسم هدافًا لأوروبا برصيد 55 هدفًا، وبفارق 16 هدفًا عن أقرب ملاحقيه تشيرو إيموبيلي الذي حقق الحذاء الذهبي هذا الموسم.

وبالنسبة للمهاجم البولندي أيضًا فهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في الفوز بالثلاثية ويكون هدافًا للبطولات الثلاثة في آن واحد.

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في النهاية فاز بايرن ميونخ وتوج باللقب السادس تاريخيًا، لقب مستحق لكل أفراد النادي على رأسهم صانع الانقلاب من موسم صفري إلى ثلاثية تاريخية؛ ألا وهو هانزي فليك.