فليك: أشعر بالثقة وليون خصم صعب

لديّ ثقة..

عبّر هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن ثقته الكبيرة في فريقه، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن قوة ليون قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الأربعاء بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدّم بايرن ميونخ أداءً كبيرة تحت قيادة فليك على الصعيد الأوروبي كلله بالانتصار الساحق على برشلونة في ربع النهائي بثمانية أهداف، كما حقق الثنائية المحلية للعام الثاني على التوالي.

بينما يُعد ليون هو مفاجأة البطولة حتى الآن، حيث أقصى يوفنتوس في دور الـ16 ثم المفاجأة الكبرى بإخراج مانشستر سيتي بربع النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.

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فليك يعي قوة ليون، وفي المؤتمر الصحفي قال "لقد قمنا بتحليلهم ونعرف جودة ليون، إنهم يدافعون جيدًا وأقوياء جدًا كما أنهم جيدون للغاية في الشق الهجومي أيضًا".

كما أضاف "لقد أخرجوا 2 من المرشحين للقب، سيتي ويوفنتوس، لقد عملنا على المباراتين والآن هدفنا واضح وهو الوصول إلى النهائي".

وتابع "أنا متحمس للفريق، لدينا أجواء جيدة للغاية وجودة عالية قدمناها في التدريب، هذا يمنحك الثقة كمدرب، أنا مرتاح للغاية لأنني أعرف مدى تركيز الفريق وأهدافه الكبيرة".

أما عن بنجامين بافارد "لقد عمل بجِد في الأيام الماضية، الجميع سعداء بوجوده هنا، إنه ليس خيارًا في التشكيلة الأساسية لكنه معنا في القائمة".

وتابع متحدثًا عن توليسو "أصيب لفترة طويلة وكان يعمل بجد للعودة في الأسابيع الماضية، لديه حضور رائع في الملعب، بالطبع تحدثنا سويًا عن ليون (ناديه السابق) ولكن لن أقول محتوى المحادثة".

وأتم "لقد تكييفنا مع الوضع الحالي لدوري الأبطال لأننا لا نستطيع تغييره، ليس لدينا خيار آخر، لا أريد أن أحكم بأن هذا أسوأ أم أفضل، تركيزي ينصب فقط على المباراة القادمة".

الجدير بالذكر أن الأدوار المتبقية بدايةً ربع النهائي في دوري الأبطال تقام بدون حضور جماهيري في العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام مباراة إقصائية واحدة نتيجة لأزمة فيروس كورونا وتلاحم المواسم.