"فليبق لوكاكو في ميلانو لأننا لا نريد حارسًا ثانيًا!".. جماهير يوفنتوس تدمّر البلجيكي!

أحمد مجدي
Lukaku InterGetty Images
انتقالاتالدوري الإيطالي - سيري آروميلو لوكاكويوفنتوسإنتر ميلان

في إيطاليا تبدو الأمور محسومة بشأن انضمام لوكاكو إلى يوفنتوس.. ولكن!

يقترب مهاجم إنتر ميلانو السابق روميلو لوكاكو من الانتقال إلى يوفنتوس من تشيلسي مع الموافقة بالفعل على الشروط الشخصية مع البيانكونيري وسيوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات، مع خيار لمدة عام إضافي.

ومع ذلك ، تلقى لوكاكو تحذيرًا شديد اللهجة من "ألتراس يوفنتوس" حيث رفعوا لافتة خارج ملعب أليانز تقول: "لوكاكو يبقى في ميلانو، لدينا بالفعل حارس مرمى ثان".

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هذه الكلمات تشير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر وسيتي عندما منع لوكاكو عن غير قصد ضربة رأسية من زميله في إنتر فيديريكو دي ماركو ضمنت فوز مانشستر سيتي باللقب، ذهبت الفرصة الذهبية للتعادل آنذاك وخسر النيراتزوري 1-0 في إسطنبول.

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إذا انتقل لوكاكو بالفعل إلى يوفنتوس هذا الصيف، فقد يتلقى المهاجم استقبالًا عدائيًا من الجماهير، الذين احتجوا أيضًا على وصوله المحتمل الشهر الماضي.

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84328 الأصوات