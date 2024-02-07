جاياردو انتصر على كافة الظروف الصعبة

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الجميع توقع أن الاتحاد سيُعاني كثيرًا في غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، ولكن ما حدث عكس ذلك بنسبة 100%، حيث وجدنا العميد استعاد تماسكه ورونقه من جديد!

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بنزيما دخل في أزمات متتالية مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، تسببت في إبعاده عن الفريق، سببها عدم انضمامه لمعسكر الفريق الذي أقيم في دبي، بالإضافة إلى تغيبه عن التدريبات.

وأصبح النجم الفرنسي قريبًا من العودة، ولكن أكاد أجزم أن هناك نسبة ليست بالقليلة من جماهير الاتحاد، أصبحت لا تُريد أن تراه في تشكيل الفريق، الذي أصبح أكثر نظامًا واستعاد جزء كبير جدًا من قوته دون أي مساعدة من بنزيما!

الاتحاد فاز للمباراة الثانية على التوالي، حيث انتصر على الفيصلي منذ أيام في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين برباعية دون رد، ثم تفوق على الطائي بثلاثية نظيفة، بالمباراة المؤجلة من الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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حمد الله بمفرده أفضل!

واصل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ظهوره بشكل رائع جدًا مع الاتحاد للمباراة الثانية على التوالي، حيث استعاد مستواه المعهود، ونجح في إحراز هدف يُدرس.

ويبدو أن وجود بنزيما في التشكيل بجوار حمد الله يُزعج الأخير، الذي يظهر بنصف مستواه، لأن تحركاته تكون مقيدة بعض الشيء، لوجود مهاجم آخر بواجبات هجومية أخرى، فيتم تقسيم تلك الواجبات على الثنائي.

ولا خلاف على أن بنزيما مهاجم كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن وجوده بجوار حمد الله في تشكيل واحد، أصبحت فكرة غير محببة، خاصة وأن المغربي يسير بشكل جيد حينما يلعب بمفرده.

عودة الروح بعودة القيادة إلى حجازي

شاهدنا مستوى رائعًا جدًا لفريق نادي الاتحاد في آخر مباراتين أمام الفيصلي والطائي، هذا الأمر تزامن مع عودة شارة القيادة مرة أخرى إلى المدافع المصري أحمد حجازي.

لعب حجازي دوره القيادي المميز الذي يعرفه الجميع، ونجح في أن يبث الروح الجماعية والحماس بين لاعبي العميد، لنُشاهد تعاونًا كبيرًا بين جميع اللاعبين.

جاياردو ينتصر على الظروف القهرية

بعد أن توجه الاتحاد لإقامة معسكر في دبي خلال فترة التوقف الحالية، ألغى العميد مبارياته الودية، بسبب عدم وجود عدد كاف لإقامة تلك المباريات!

المدرب الأرجنتيني تحدى تلك الصعوبات، ونجح في إعداد اللاعبين المتاحين بدنيًا وفنيًا بشكل جيد، ولم يشعر بالإحباط، كما وجد غياب قائد الفريق كريم بنزيما هو الآخر.

ودخل جاياردو مباراة الاتحاد ضد الطائي، وفريقه يُعاني من غياب 14 لاعبًا دفعة واحدة، ولكنه انتصر هذه الظروف الصعبة، واستطاع أن يُقدم لنا نسخة قوية من الاتحاد دون جزء كبير من لاعبيه!

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