بعد مشادة التبديل.. فلومينينسي يعلن فسخ عقد مارسيلو!

نهاية رحلة مارسيلو مع فلومينينسي...

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي، فسخ تعاقده مع لاعبه مارسيلو، بالتراضي بين الطرفين بعد الخلاف الأخير، الذي جمع اللاعب مع مدربه في مباراة جيريميو.

وشهدت مباراة فلومينينسي، مع جيريميو، لقطة محرجة للمدافع المخضرم مارسيلو، مع مدربه مانو مينيزيس، إذ كان يستعد اللاعب للدخول في اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يغير المدرب رأيه ويدفع اللاعب ويأمره بالعودة إلى مقاعد البدلاء.

وكان من المنتظر أن ينتهي عقد مارسيلو، مع فلومينينسي بنهاية العام الحالي، إلا أن الفريق البرازيلي، نشر مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وتمنى التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.

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وتعتبر تجربة مارسيلو صاحب الـ 36 عامًا، مع فلومينينسي، هي الثانية له في مسيرته، إذ بدأ مشواره مع الفريق البرازيلي في عام 2005 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

ولم تكن الفترة الثانية لمارسيلو، مع فلومينينسي، هي الأفضل إذ لم يشارك اللاعب البرازيلي، إلا في 68 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، في كافة المسابقات.