العمومية بدأت بصافرات استهجان .. رئيس ريال مدريد يُهاجم الاتحاد الأوروبي ويكشف سرًا عن صفقة كيليان مبابي!

فلورنتينو بيريز يتحدث عن صفقة مبابي

بدأ اجتماع الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، بصافرات استهجان من جانب أعضاء النادي، بعدما طلب فلورنتينو بيريز موافقة وسائل الإعلام على التواجد، ليرد الرئيس قائلًا: "هذه مباراة كلاسيكو بالفعل".

وقال رئيس ريال مدريد خلال المؤتمر: "أكاديميتنا للشباب هي الأفضل بالعالم، ويوجد بها 191 لاعبًا من شباب ريال مدريد بالدوريات الاحترافية، بواقع 51 بالدرجة الأولى و56 بالثانية، و84 بالدوريات الدولية، وأكاديمية الريال هي الأكثر إنتاجية".

وعلق فلورنتينو على صفقة كيليان مبابي قائلًا: "تم التعاقد معه بعد مجهود كبير لا يتخيله أحد على الإطلاق، ولقد ساعدنا بالفعل في الفوز بلقب".

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وهاجم رئيس ريال مدريد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والاتحاد الأوربي، حيث قال: "هذا النظام لا يحل المشاكل، فهو غير عادل، وزاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدد المباريات، ولكن قيمتها أصبحت أقل من ذي قبل".

وأضاف: "اللاعبون يفتقرون إلى اراحة، ومن المدهش أن لاعب مثل جود بيلينجهام صاحب الـ21 عامًا لعب 251 مباراة، وديفيد بيكهام لعب 54 مباراة في سنه، فالاتحاد الأوروبي يفعلون ذلك بهدف واحد، كسب المزيد إنه أمر غير متناسب".