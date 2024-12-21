مغربي لا يحب ذكر اسمه .. أنس الغراري رجل بيريز الموثوق والقائد "الخفي" لمشروع السوبر ليج

من القلائل الذين يثق فيهم بيريز

لا يثق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في العديد من الأشخاص، ولكن يبدو أن أنس الغراري هو الاستثناء، نظرًا لاعتماده الشديد عليه في مشروع السوبر ليج.

موقع "ريليفو" قال إن الذين يعرفون بيريز جيدًا، يقولون إنه من الصعب عليه الاستماع إلى من أمامه، وهناك عدد قليل من الأشخاص الذين يستمع لهم في ريال مدريد، وهم معاونيه خوسيه أنخيل سانشيز ومرافقه المخلص مانولو ريدوندو بالإضافة إلى جوني كلافات.

وأشار الموقع إلى أن الغراري قد يكون الشخص الأبرز حاليًا ضمن المجموعة التي يثق فيها بيريز، حيث يعتبر هو المسؤول عن الشؤون المالية بالنسبة لرئيس ريال، كما أنه الشخص الذي يقف وراء فكرة السوبر ليج، لأنه بعيدًا عن الجوانب الرياضية الخاصة بالمسابقة، هناك أمور مالية يجب دراستها من خلال شخص موثوق.

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ولذلك يعتبر الغراري هو مؤسس شركة "A22" التي تدير كل ما يخص السوبر ليج، لكن علاقته المهنية والشخصية مع بيريز تذهب إلى أبعد من ذلك، لأنه يعتبر جزءًا من حاشيته منذ ولادته، لأن والده، وهو رجل أعمال بناء في المغرب، كان بالفعل شريكًا في بعض مشاريع بيريز، ومنذ وفاة الأب، لم تنقطع علاقة أنس برئيس ريال، رغم إقامته لسنوات عديدة في فرنسا.

واستعرض "ريليفو" أجزاء كبيرة من حياة الغراري، والذي حصل على تعليم رفيع المستوى ودرس الهندسة والرياضيات المالية في فرنسا، وانتقل إلى مدريد في 2009، ليصبح له مكانة خاصة جدًا لدى بيريز وجعله يشرف على أغلب الأمور المالية والاتفاقيات الخاصة به وبريال مدريد أيضًا.

وأشار إلى أنه لم يكن فقط جزءًا من النهج المالي للمشروع، ولكنه ناضل بشدة في المفاوضات، وسافر حول العالم للتحدث مع مالكي الأندية والأشخاص المؤثرين بعالم كرة القدم.

وفي النهاية، يعتبر الغراري من الأشخاص المتحفظين للغاية، فهو يفضل ألا يعرف أحد اسمه ودوره، ولكن تواجده في بيئة مثل ريال مدريد، جعله معروفًا للجميع خاصة في ظل الحرب الشرسة من أجل إخراج فكرة السوبر ليج إلى النور.