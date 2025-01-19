"كيف تجرؤ على عرض هذا" .. صحفي إسباني يروي كيف أحرجه فلورنتينو بيريز!

هكذا أحرز رئيس ريال مدريد الصحفي الإسباني

استعاد الصحفي الإسباني جوردي إيفولي ذكرياته عن المقابلة التي وصفها بأنها الأكثر إحراجًا في مسيرته المهنية، والتي كانت مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد وشركة ACS، والتي أجريت في عام 2014.

أشار إيفولي في لقاء إذاعي مع جوليا أوتيرو في برنامجها "Julia en la onda" على إذاعة Onda Cero، إلى لحظة توتر شديدة عاشها أثناء حديثه مع بيريز، الذي كان جزءًا من المقابلة قد أُجري في ملعب سانتياجو برنابيو.

يحكي إيفولي: "أثناء المقابلة، قمت بعرض تصريح للوزيرة السابقة ماتيلدي فرنانديز، التي كانت المعارضة الوحيدة لخطة إعادة تصنيف أراضي ريال مدريد، التي شهدت لاحقًا بناء الأبراج الأربعة الشهيرة في مدريد".

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وأوضح إيفولي أنه عرض مقطعًا مدته ثلاث دقائق للوزيرة السابقة، وهي تسرد تفاصيل معارضتها لتلك الخطة، مضيفًا: "قلت له، (استمع إلى ما تقوله لنا)، ثم ضغطت زر التشغيل".

يتابع إيفولي: "أثناء عرض الفيديو، كنت أنظر إلى الشاشة، لكن لاحظت أن فلورنتينو لم يكن ينظر إليها، بل كان ينظر إلي مباشرة وكأنه يقول (كيف تجرؤ على عرض هذا)".

بعد انتهاء الفيديو، رد بيريز قائلاً: "لقد قدمت تمثيلًا سيئًا لما حدث من خلال مقابلة ماتيلدي فرنانديز"، وعندما سأله إيفولي عن السبب، أجاب بيريز: "لأنك كان يمكنك التحدث إلى ماتيلدي فرنانديز، وإلى ممثلي حزب الشعب، والحزب الاشتراكي، وحتى اتحاد العمال UGT".

رد الصحفي الإسباني بتأكيد أهمية تقديم وجهات نظر مختلفة في الصحافة، قائلاً: "الصحافة تعني تقديم نسخ متعددة من الحقائق".