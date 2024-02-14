فلتحذو حذو الأتراك يا جمهور النصر .. وإلا "ستبقى الآسيوية صعبة قوية"!

الجماهير تخذل لاعبيها!

لا يستطيع أي فريق في العالم أن يحقق البطولات والإنجازات، إلا إذا وجد دعم كبير من جمهوره، ويبدو أن جماهير النصر تناست هذا الأمر، ولم تهتم بفريقها خلال البطولة التي يبحثون فيها عن إنجاز لم يُحقق من قبل!

النصر حقق فوزًا باهتًا على الفيحاء بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، حيث ستقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل (21 من فبراير الجاري).

حضور صادم في مدرجات ملعب الملز لجماهير النصر، التي لم تملأ المدرجات، حيث جاء الحضور بعدد لا يُذكر فبلغ 3000 مشجع فقط!

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البطولة تحتاج إلى تضحيات

يبدو أن جماهير النصر لا يوجد لديها رغبة في التضحية من أجل فريقها، حيث لم تحضر بكثافة كما اعتدنا عليه خلال مباريات الفريق في دوري روشن وباقي البطولات.

للمباراة الثانية على التوالي جماهير النصر تخذل لاعبيها، بعد أن غابت عن الحضور في مباراة كأس موسم الرياض ضد الهلال، وهو الأمر الذي أثار استغراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودائمًا ما تُطالب جماهير النصر التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، كيف يحدث هذا ولم يحضر سوى 3000 مشجع فقط في مباراة الفريق أمام الفيحاء في دور الـ16!

برودة الطقس وغلاء الأسعار

حددت إدارة نادي الفيحاء أسعار تذاكر مباراة النصر بعد طرحها قبل المباراة، حيث جاءت الأسعار عالية جدًا، ووصلت إلى 115 ريال سعودي للواجهة، و230 للدرجة الأولى و1150 للمنصة الفضية، و 2300 للمنصة الذهبية.

هناك مبالغة كبيرة في أسعار التذاكر، وكأنها أسعار تذاكر نهائي البطولة، لذلك وجد عدد كبير من جماهير النصر صعوبة كبيرة من أجل الحصول على التذاكر ومؤازرة الفريقة.

هذا بجانب أن برودة الطقس جعلت الكثيرين يلغون فكرة التواجد في ملعب الملز، من أجل مؤازرة العالمي في مباراة دوري أبطال آسيا.

ولكن تبقى القاعدة موجودة، وهي أن الجمهور الذي يُريد أن يحقق فريقه إنجازًا في أي بطولة، عليه أن يؤازره في أقصى وأحلك الظروف.

الجماهير التركية أفضل مثال

في إحدى مباريات الدوري التركي، كان طرفها جلطة سراي، كانت ظروف الطقس قاسية، وتواجدت مجموعة أولتراس فريق جلطة سراي بأعداد كبيرة جدًا.

وبعد نصف ساعة من بداية المباراة، قرر حكم المباراة إلغاء تلك المواجهة التي أقيمت عام 2013، بسبب تساقط الثلوج في الملعب، وصعوبة استئناف المباراة.

فالجماهير التي تُريد أن تدعم فريقها، تقاوم جميع الظروف القاسية، ولا تنظر إلى تلك الظروف، من أجل مؤازرة الفريق لتحقيق الانتصارات والبطولات.