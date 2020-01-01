فلادان: نواجه مشاكل ولكننا مؤمنون بحظوظنا

مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا.

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه عانى كثيرًا من المشاكل خلال الشهرين الماضيين، وأحدثها هي إصابة البوسني إلفيس ساريتش، لاعب وسط الفريق.

ساريتش تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، خلال مشاركته الأخيرة أمام الرائد، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر قادمة.

فلادان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، عقب مباراة الشرطة العراقي: "أداء الأهلي كان متذبذبًا في الدوري، ولكننا لا نفكر في الماضي، بل هدفنا هو التركيز خلال المباريات القادمة فقط، ومؤمنون بحظوظنا".

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المدرب الصربي تابع: "إصابة ساريتش هي إحدى المشاكل التي تواجهنا حاليًا، لأن جميع اللاعبين مهمين، ولكن أهميته هو أنه واحدًا من الأجانب الأربعة في الفريق، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة للملعب سريعًا".

وفي نفس السياق، علق عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، على استعدادات فريقه لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، خلال المؤتمر الصحفي.

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السومة تحدث عن غيابات فريقه، حيث أكد على أن الراقي يعاني من بعض الغيابات، ولكنه يثق في كافة اللاعبين المتواجدين حاليًا، حيث سيكونوا على قدر التحدي ولديهم التصميم على التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

الأهلي يستعد لمواجهة الشرطة العراقي، في مباراة الجولة الثالثة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.