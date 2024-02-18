فقد حماية ريال مدريد .. تين هاج غاضب بسبب معاملة الحكام لكاسيميرو

تين هاج يهاجم التحكيم بسبب كاسيميرو...

هاجم إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، التحكيم بسبب المعاملة التي يتلقاها كاسيميرو، لاعب الفريق، عقب تلقيه إنذار في مباراة الشياطين الحمر أمام لوتون تاون.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من البريمرليج حصول كاسيميرو، على الإنذار الثامن في آخر 10 مباريات له.

وقال إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي لمباراة يونايتد ولوتون: "حتى عندما لا يلمس كاسيميرو، المنافسين يحصل على بطاقات صفراء، في كثير من الأحيان يحدث هذا في اللحظات الأولى من المباراة".

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وأضاف المدرب الهولندي: "أعتقد أن الامر جنوني، وحصوله على الإنذار الأول لم يكن عادلًا، بالكاد لمس المدافع وحصل على بطاقة صفراء، مما دفعني إلى استبداله".

وعن مستوى الفريق بوجود اللاعب البرازيلي، قال تين هاج: "يمكن أن نرى أنه بعد عودته للفريق، كيف يمنحنا الهدوء والتنظيم، أنا سعيد من أجله، لأنه منذ عودته ساهم في رفع مستوى الفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يعيش في الوقت الحالي أفضل فتراته هذا الموسم، بعد فوزه في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، وسيطمح لمواصلة الانتصارات للاقتراب من المربع الذهبي، عندما يستضيف فولهام يوم السبت القادم.