فقد الأمل في ليفربول؟ صلاح يرحب بفكرة باريس سان جيرمان

تحدثت أنباء في إنجلترا عن مستقبل محمد صلاح في ليفربول وتناقش فرضية انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان حال عدم التجديد مع ناديه الإنجليزي.

وينتهي عقد الفرعون المصري بحلول نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن فشل ليفربول في إقناع اللاعب بتجديده والتوصل لاتفاق يضمن استمراره.

ماذا قالت آخر التقارير عن مستقبل صلاح؟

وناقشت صحيفة "تيليجراف" آخر التطورات فيما يخص وضع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا كان هناك تطورات فيما يخص عقده الجديد ومستقبله.

وقالت الصحيفة إن حتى الآن هناك حالة تعطل في المفاوضات بين الطرفين، وأن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يفكر اللاعب في بدائل.

وأضاف التقرير أن صلاح يرحب بفرضية اللعب في باريس سان جيرمان بسبب كتيبة النجوم المتواجدة هناك، ويضع بطل الدوري الفرنسي كأحد الخيارات البديلة حال عدم التمديد.

هل باريس سان جيرمان البديل الوحيد لصلاح عن ليفربول؟

التقرير أشار إلى استمرار وجود اهتمام من قبل عمالقة الدوري الإسباني بالتعاقد مع لاعب روما وبازل السابق حال قرر الرحيل عن الريدز هذا الصيف.

وأفاد التقرير بأن في حال انهيار المفاوضات، قد يتحرك ريال مدريد أو برشلونة لاستغلال إمكانية التعاقد مع أحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الماضية بقيمة في المتناول في ظل تبقي عام واحد بعقده مع ليفربول.

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