فعلها الأجانب وتورطت بها لجنة المسابقات! .. مفاجأة جديدة في أزمة عدم تأجيل لقاء الأهلي والطائي

الأزمة تفجرت أول أمس الجمعة، ولا يزال جديدها ينكشف..

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لا تزال المفاجآت تنكشف في أزمة مواجهة الأهلي والطائي، والتي من شأنها أن تُبرئ لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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الأزمة بدأت أول أمس الجمعة، مع تعطل طائرة الفريق المتوجهة من جدة إلى حائل، لخوض اللقاء، لتضطر بعثة الراقي للسفر في صباح يوم المباراة (أمس السبت)، واللعب بعد سبع ساعات من الوصول تقريبًا.

ورغم أن رئيس الأهلي خالد العيسى أكد أنه خاطب لجنة المسابقات لتأجيل المباراة إلا أنها رفضت، كذبه أكثر من صحفي..

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مشعل العتيبي؛ الصحفي في "الرياضية" استغرب تصريحات العيسى، مشددًا على أن كامل الموسى؛ إداري الفريق، اجتمع باللاعبين "الأجانب" لاستشارتهم بشأن تأجيل المباراة من عدمه، متسائلًا عن "كيف حدث هذا وهو لديه رفض من اللجنة؟!".

كتب العتيبي لتأكيد شهادته عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ بدايتي بالعمل الصحفي أنقل الخبر من مصادر موثوقة ولا أبحث عن تأجيج أو تحريض، الكابتن كامل الموسى قام بمشاورة اللاعبين الأجانب عن رغبتهم بالتأجيل وهذا الشيء كان أمام الجميع، فكيف يقوم بمشاورتهم ولديه رفض من المسابقات .. الحمد لله اللقاء انتهى بفوز الأهلي وانتهى بخيره وشره".

هذا ما أكدته صحيفة "عكاظ" أيضًا في عددها الصادر اليوم الأحد، موضحة أن الجهاز الإداري للنادي اجتمع بالمدرب ماتياس يايسله واللاعبين على متن الطائرة المتجهة لحائل، ورفض الجميع التأجيل، إذ أبدى اللاعبون رغبتهم في اللعب، مؤكدين أن الوصول قبل المباراة بساعات لن يؤثر عليهم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ليرفع رصيده للنقطة 43 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد الطائي عند 18 نقطة في المركز الـ16.

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