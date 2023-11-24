فضيحة في ريال مدريد .. تبرعات إجبارية وأزمة جديدة تواجه الملكي

أزمة جديدة في ريال مدريد...

هاجمت جمعية" FACUA" المختصة في حقوق المستهلكين في إسبانيا، ما قامت به شركة " Ticketmaster" من إجبار الأشخاص على التبرع لمؤسسة ريال مدريد، عند شراء تذاكر إحدى الحفلات الموسيقية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ملعب سانتياجو برنابيو يستضيف حفلًا موسيقيًا للمغني لويس ميجيل، ويتم فرض تبرعات بالإجبار على من يشترى تذاكر تلك الحفلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن من يشترى التذاكر يتعين عليه دفع 2.20 يورو لصالح مؤسسة ريال مدريد، بالإضافة إلى مبلغ 1.10 لصالح مؤسسة خيرية أخرى، وهذا ما رفضته جمعية " FACUA".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها ترى جمعية" FACUA" أن تلك الممارسات مسيئة تمامًا، كما أنها تتناقض تمامًا مع معنى التطوع والتبرع الخيري، إذ أنه مبلغ يتم دفعه طوعًا وبدون أي غرض".

واستنكرت المؤسسة أن تكون واحدة من المؤسستين الذين ستوجه إليهما التبرعات الإجبارية، هي مؤسسة تابعة لفريق ريال مدريد، الذي يستضيف الحفل على ملعب سانتياجو برنابيو.