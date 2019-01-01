شريف إكرامي يُساند عمرو وردة ويُطالب بـ "الرحمة"

حارس مرمى الأهلي المصري يعلق على حادثة لاعب منتخب مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي دعمه ومساندته لعمرو وردة لاعب المنتخب المصري الذي تم استبعاده من كأس أمم أفريقيا ظهر اليوم الأربعاء.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استبعاد عمرو وردة من المنتخب الوطني بعد انتشار فيديو غير أخلاقي له أثار الجدل على السوشيال ميديا.

وقد اختلفت ردود الفعل حول ما حدث، فالبعض هاجم اللاعب بشراسة والبعض الآخر أبدى دعمه وطالب بغفران ما حدث.

حارس مرمى الفراعنة السابق انحاز للمجموعة الثانية، مذكرًا الجميع بأنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ.

جوزيه: صلاح بحاجة للمساعدة، لن يستطيع منافسة الأفارقة وحده

مضيفًا في تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي في تويتر "لا شك أن خطأ عمرو ورده كبير وأنه نال عقابًا قاسيًا لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلُنا بشر و كُلُنا خطَّاؤون منا من يستره الله و منا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله..."

يُذكر أن عمرو وردة قال بعد استبعاده أن الفيديو المسرب "مفبرك" وأن لاعبي منتخب مصر يقفون بجانبه.