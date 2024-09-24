بعد فضيحة السوبر كلاسيكو .. بوكا جونيورز يتخذ قرارًا صارمًا ضد الحارس روميرو والثلاثي المشاغب

أصدرت إدارة نادي بوكا جونيورز، قرارًا تأديبيًا بحق الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو، بعد اعتدائه على أحد مشجعي النادي عقب مباراة ريفر بليت الأخيرة.

وسقط بوكا جونيورز في فخ الخسارة أمام غريمه التقليدي ريفر بليت (1-0) في السوبر كلاسيكو، لتنفجر الجماهير غضبًا ودخل أحدهم في شجار مع الحارس الذي انطلق نحو سياج الملعب وبدا مستعدًا لتبادل اللكمات معه، لولا تدخل زملائه والأمن وأبعدوه.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بيانًا عن إدارة بوكا جونيورز، التي قررت إيقاف روميرو لمباراتين، حيث يغيب عن الفريق ضد بيلجرانو وأرجنتينوس جونيورز، ليتولى الحارس الشاب لياندرو بري مهمة حراسة المرمى.

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وأضاف البيان أن النادي حدد أيضًا المشجعين الثلاثة الذين تسببوا في الحادث ومن ستطبق عليهم الإجراءات المقابلة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك أصواتًا داخل الإدارة تنادي بضرورة التعاقد مع حارس آخر في يناير المقبل، ليصبح مصير روميرو صاحب الـ37 عامًا مهددًا مع بوكا جونيورز.

وكان روميرو قد علق على الحادثة، قائلًا: "عندما أهانني المشجع، لم أتمكن من التفكير في تلك اللحظة وفقدت عقلي، لقد أهانني بشدة، كنت على وشك المغادرة وفقدت عقلي وعدت للبحث عنه، وأقدم اعتذاري للمشجع الذي أهانني لأن هذا حقه".