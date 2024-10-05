فضيحة تحكيمية في مباراة سيدات برشلونة ومدريد.. و8 أهداف بشوط واحد!

ماذا حدث في الدوري؟

شهدت مباراة برشلونة ومدريد سي إف إف اليوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "فريق مدريد أحرز هدفًا غير صحيح عن طريق اللاعبة أليجرا بولياك في 15 دقيقة، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة لم تعبر خط المرمى على الإطلاق".

وتم احتساب الهدف غير الصحيح، في ظل عدم اعتماد الدوري الإسباني للسيدات تقنية الفيديو في مباريات كرة القدم.

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وفي الشوط الثاني، عاد برشلونة بأشد انتقام وسجل الفريق 8 أهداف، لينهي المباراة بنتيجة ساحقة.

وجاءت أهداف برشلونة عن طريق كيرا والش (49 و79) وإيفا بايور (59) وفيكي لوبيز (61) وأليكسيا بوتياس (72) وإنجريد إنجين (80) وأونا باتل (88) وجانا فرنانديز 90+2.

بهذا الفوز، يحتل برشلونة صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، بفارق الأهداف عن ريال مدريد وأتلتيكو، بينما يأتي مدريد سي إف إف بالمركز التاسع بـ6 نقاط.