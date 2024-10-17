"فضيحة" .. إيريك كانتونا يشن هجومًا لاذعًا على مانشستر يونايتد انتقامًا للسير فيرجسون

أسطورة الفريق الإنجليزي في الملاعب يثأر لأسطورته خارج الخطوط

شن إيريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد المعتزل هجومًا لاذعًا على ناديه وتحديدًا ملاكه وإدارته انتقامًا للسير أليكس فيرجسون بعد تجريده من دوره كسفير للنادي.

مجموعة INEOS مالكة النادي الإنجليزي اتخذت قرارًا بخفض التكاليف وقد دفع ثمنه المدرب الأسطوري للفريق يوقف مخصصاته المالية وتجريده من دوره، ولم يتوقف الأمر هنا بل تم منعه من دخول غرفة تبديل الملابس في ملعب أولد ترافورد.

كانتونا لم يقبل أبدًا تلك القرارات بحق مدربه السابق وقد وصفها بالفضيحة، مشيرًا إلى أنها تفتقد إلى الاحترام ومؤكدًا على أن السير يحق له فعل ما يُريد في النادي حتى آخر يوم في عُمره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف عبر إنستجرام "السير أليكس فيرجسون يحق له فعل ما يريد في النادي حتى يوم وفاته، ما حدث يفتقد للاحترام وهو فضيحة متكاملة. السير فيرجسون سيبقى رئيسي للأبد وكل هؤلاء أرميهم بقطعة من القذارة".

يُشار إلى أن النجم الفرنسي كان نجوم الجيل الذهبي للشياطين الحُمر تحت قيادة فيرجسون، وقد تُوج معه بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات.