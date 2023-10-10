"فضيحة إخفاء تقرير الحكم" .. مفاجأة خطيرة في عقوبة نجم الهلال!

مفاجأة خطيرة بشأن عقوبة أحد نجوم نادي الهلال

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فجّر الإعلامي الرياضي تركي السهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضايا "إيقاف" اللاعبين، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت عقوبات ضد عدد من اللاعبين، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ آخرهم سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر، الذي تم إيقافه 4 مباريات؛ بعد طرده أمام أبها، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وزعم السهلي في تصريحات مع برنامج "برا 18"، أن العقوبات الصادرة من اللجان المختصة، يتم تكييفها حسب الميول للأندية التي ينشط فيها اللاعبين.

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واستشهد الإعلامي الرياضي، بعقوبة إيقاف النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، مباراة واحدة فقط؛ بعد طرده أمام الرائد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال: "حكم مباراة الهلال والرائد، دوّن في تقريره؛ أن سافيش استخدم (السلوك المشين).. وهذا يعني إيقافه لمدة مباراتين".

وأشار تركي السهلي، إلى أنه لم يتم الأخذ بتقرير الحكم، وتم إصدار قرار بإيقاف النجم الصربي "مباراة واحدة"؛ ليغيب أمام الاتفاق، ويعود للمشاركة بشكل طبيعي، في الكلاسيكو ضد الاتحاد.

واختتم السهلي تصريحاته؛ بالقول: "فضحية أن يصل التقرير للجنة الحكام.. ويتم إخفاء العقوبة الواجبة".

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون "الوصيف".

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