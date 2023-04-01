فشلت كافة محاولات الإنعاش .. وفاة مشجع في مدرجات شالكه!

النادي الألماني يعلن الخبر الحزين!

كشف نادي شالكه الألماني عن خبر حزين للغاية لجماهيره بعد الإعلان عن وفاة أحد المشجعين الحاضرين في المدرج الجنوبي لمباراة الفريق أمام باير ليفركوزن.

جاء هذا في بيان أصدره النادي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، وأكد من خلاله أنه تمت عدة محاولات من أجل إنعاش المشجع لكن دون فائدة.

وكتب النادي في البيان: "فلنضع كرة القدم جانبًا هذه الأيام، لقد تعرض مشجع في المدرج الجنوبي للوفاة، ولسوء الحظ كافة المحاولات من أجل إنعاشه لم تكن ناجحة".

وأضاف النادي موجهًا الحديث والتعازي لأهالي المشجع المتوفي: "نحن نرسل تعازينا الحارة لعائلة ذلك المشجع، مشاعرنا وأفكارنا معكم".

جدير بالذكر أن شالكه كان قد خسر اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة أمام باير ليفركوزن، ظل في المركز الـ ١٧ مهددًا بالهبوط للدرجة الأدنى برصيد 17 نقطة.