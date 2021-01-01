"فزنا على الخنزير واللصوص" .. حرب تصريحات بين مسؤول بورتو وشقيقة رونالدو

المسؤول تقدم باعتذاره لاحقاً

نشبت حرب تصريحات بين أحد مسؤولي بورتو وشقيقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بعد ما كتبه على وسائل التواصل عقب فوز الفريق البرتغالي على نظيره الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

بورتو عبر لربع النهائي من المسابقة القارية عقب لقاء ملحمي في تورينو خسر فيه بالأوقات الإضافية 3-2 ولكن سابق فوزه 2-1 على يوفنتوس في البرتغال أعطاه العبور.

وكتب فيرناندو ساؤول، مسؤول التنسيق مع الجمهور في بورتو، على إنستجرام: "بورتو ينتقم من لصوص إيطاليا وبازل، وما فعله الخنزير رونالدو في دراجاو تم الرد عليه".

وأكمل: "ياله من انتصار يدعو للفخر، هذا هو بورتو، أنتظر فيديو الرد من دولوريس وعائلتها التي لا تملك الأسنان".

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شقيقة رونالدو ردت مباشرة: "أنت الخنزير، نظف فمك قبل الحديث عن رونالدو وعائلتنا، لن تصل لمستوانا ولو في 1000 حياة".

وأضافت: "لن نعطي الاهتمام لشخص جاهل ومضطرب مثله، ولا يمثل بورتو الذي أكن له كل الاحترام، أشجع بورتو في الأبطال ولي أصدقاء هناك".

وختمت: "ليس مقبولاً إهانة رموز البلاد بتلك التصريحات، بأسنان أو دونها، أنتظر اليوم الذي سأقابلك أنا وأمي وعائلتي وجهاً لوجه ونرى ماذا ستفعل".

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ساؤول خرج واعتذر وأكد أنه تخطى الحدود المسموحة وأنه يتراجع ويعتذر عما قاله أثناء فرحه بفوز فريقه على حساب يوفنتوس.

المسؤول الإعلامي سبق وأثار الجدل في 2019 بإهانة خصم بورتو اللدود بنفيكا أيضاً عبر إنستجرام عندما وقع الفريقان في مواجهة بعضهما البعض في كأس البرتغال.