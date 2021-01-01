من الملك للمجهول .. رونالدو يقترب من وداع يوفنتوس

إجماع في إيطاليا على اقتراب رحيل البرتغالي

خصصت صحف إيطاليا صفحات اليوم لمناقشة مصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس عقب الإخفاق الأوروبي أمام بورتو وعدم تقديم النجم البرتغالي للإضافة المنتظرة.

رونالدو في وجوده فشل يوفنتوس في الذهاب أبعد من ربع النهائي في المسابقة، فخرج من أياكس، ثم ليون، وأخيراً هذا الموسم من دور الستة عشر على يد بورتو.

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وقالت "لاجازيتا" إن البرتغالي تحول من ملك ليصبح مصيره في عداد المجهول، ولكن أوضحت أن اللاعب نفسه أيضاً يريد الرحيل بسبب شعوره أن بقية اللاعبين ليسوا على مستواه.

وأوضحت "كورييري" أن في ظل الخروج الأوروبي سيصبح راتب اللاعب عبئاً على ميزانية النادي، وأن باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، وأندية قطرية وأمريكية مهتمون بضمه.

"كورييري ديلا سيرا" من جانبها أوضحت أن رونالدو لن يكون الوحيد الذي سيرحل، ولكن سيكون معه أيضاً جيورجيو كيليني وجيانلويجي بوفون في ثورة لتجديد صفوف الفريق.

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وأكدت الصحف معظمها أن مستقبل المدير الفني أندريا بيرلو في أمان رغم تراجع النتائج وأن إقالته قد تتم فقط في حال خروج الفريق من المربع الذهبي.

يوفنتوس حالياً يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب السيري آ، بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر ولكن يملك مباراة مؤجلة أمام نابولي تُلعب الأسبوع المقبل.