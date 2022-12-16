"فريق حواري" .. والرد: السخرية أن يسخر إعلام الهلال من الأهلي

الأهلي تعادل مع العين مؤخرًا

Shahid

وصف الناقد الرياضي عبد الرحيم الجماز النادي الأهلي بفريق الحواري، مشيرًا إلى أن العين كان الطرف الأخطر خلال مواجهة الطرفين الأخيرة في دوري يلو.

وطالب الجماز بتوجيه النقد وأصابع الاتهام نحو الإدارة الحالية لا السابقة، لأن الفريق، على حد قوله، بعد التوقف أسوأ مما كان قبله.

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وأضاف "جل الأهلاويين يُحملون ماجد النفيعي وموسى المحياني مسؤولية الفشل والهبوط، لكن الزميل عبد الله المالكي سبق أن تطرق لهذا الأمر عديد المرات وقال أن الحالة الفنية السيئة للأهلي ليست وليدة الموسم الماضي بل تراكمية، والزميل عبد الله الزهراني طالب بتوجيه الانتقادات التي كانت موجهة للإدارة السابقة للحالية، وأنا معه في ذلك لأن ما شاهدناه أمس من الأهلي أشبه بفريق حواري، بالعكس كان الخطر عليه من العين".

الناقد الرياضي مبارك الشهري رد على الجماز خلال حلقة أمس من برنامج سوالف رياضية، بقوله "وصل سوء الحال في النادي الأهلي إلى أن الجماز ومحمد الذايدي يسخرون من الأهلي وجمهوره وإعلامه، هذه هي السخرية بحد ذاتها".

تابع "المسؤولون والكبار في الأهلي حال شاهدوا تلك التصريحات الساخرة من إعلام الهلال عليهم أن يشعروا بالغيرة لعودة الأهلي وإعادة كل طرف إلى مكانه الطبيعي".

يُشار إلى أن ماجد النفيعي رحل عن إدارة الأهلي بعد البداية المتعثرة في دوري يلو هذا الموسم.

Shahid