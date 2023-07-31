فريق إسباني في الدوري الأسكتلندي .. قصة سفينة غرقت قبل 100 عام!

الوفاء للماضي يعني الكثير للمستقبل!

أعلن نادي رايث روفرز الأسكتلندي عن القميص الثاني الخاص به في الموسم الجديد 2023-24 والذي جاء مفاجأة كبيرة للجميع.

القميص كان طبق الأصل من ألوان نادي لاس بالماس الإسباني، بنفس الخطوط والأنماط، بل زاد التأكد من أن الأمر متعمد عندما ظهرت خريطة مصغرة لجزر الكناري حيث ينتمي في أسفل القميص.

الفريق أوضح أن اختيار ألوان لاس بالماس ووضع خريطة جزر الكناري يأتي كنوع من التكريم للفريق الذي غرقت سفينته قبل 100 عامًا في نفس المكان.

الرائع في الأمر وبالرغم من غرق السفينة في ذلك المكان قبل 100 عامًا فلم يتعرض أي لاعب أو فرد للأذى خلال ذلك الحادث، بل وذهب فريق رايث روفرز بعدها للفوز بأربع مباريات ودية أمام فرق إسبانيا.

جدير بالذكر أن رايث روفرز يعد من أعرق الفرق الأسكتلندية حيث يعود تاريخ تأسيسه لما قبل 140 عامًا، ولديه عدة ألقاب محلية سابقة.