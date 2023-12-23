فرقتهم قضية نيجريرا وجمعتهم السعودية .. عودة الاجتماعات بين بيريز ولابورتا!

عودة العلاقات من جديد بين بيريز ولابورتا...

شهدت العلاقة بين ريال مدريد، وبرشلونة، على مدار الأشهر الماضية اضطرابات وخلافات، بسبب القضية المعروفة باسم نيجريرا، ولكن العلاقة في طريقها للتحسن مرة أخرى بسبب السوبر ليج.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد فجرت يوم أمس الخميس مفاجأة عندما أعلنت الموافقة على خروج بطولة السوبر ليج الأوروبية إلى النور، كما أقرت المحكمة بعدم أحقية الاتحادين الأوروبي والدولي في منع الأندية المؤسسة للبطولة من المضي قدمًا في فكرتها.

ويعتبر ريال مدريد، وبرشلونة متمثلين في مجلس إدارتيهما، بقيادة فلورنتينو بيريز، وجوان لابورتا، هما أكبر داعمان لبطولة السوبر ليج، بالرغم من رفض العديد من الأندية والاتحادات الأوروبية المختلفة للفكرة.

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وقد نرى في الفترة القادمة، اجتماعًا جديدًا بين بيريز ولابورتا، سيكون على أرض المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في العاصمة الرياض، في منتصف شهر يناير القادم، في السوبر الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن السوبر الإسباني، سيكون فرصة كبيرة لاجتماع بيريز مع لابورتا، والحديث عن مشروع السوبر ليج، والخطط في المرحلة القادمة.