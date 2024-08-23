فرعون جديد يرافق صلاح .. ليفربول يحسم صفقة مصرية واعدة من البريميرليج

سلوت يؤمن دفاع الريدز بموهبة جديدة

ساهم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مضاعفة ثقة النادي الإنجليزي بضم لاعبين مصريين، وبات الريدز على مقربة من التعاقد مع "فرعون جديد".

وكشفت الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن ليفربول يقترب كثيرًا من التعاقد مع الإنجليزي الشاب ألفين أيمن، لاعب فريق وولفرهامبتون، والذي ولد لأب مصري وأم إنجليزية.

وقدم ألفين أيمن صاحب الـ16 عامًا، أداءً مميزًا مع فريق الذئاب، حتى تم تصعيده بقرار من جاري أونيل، المدير الفني للفريق الأول، خلال المباريات الأخيرة في الموسم الماضي، حيث دخل قائمة الفريق لمباراة مانشستر سيتي.

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وعلى الرغم من أن أيمن الذي يلعب كقلب دفاع، لم يشارك في مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، إلا أنه لفت الأنظار إليه، لأصوله المصرية التي تعود إلى والده.

وأشار رومانو، إلى أن ليفربول توصل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن ضم اللاعب الشاب، بعقد يمتد لـ5 مواسم، مقابل 2 مليون جنيه إسترليني، مع إتمام إجراءات الانتقال خلال الساعات المقبلة.

وكان أيمن، قد خاض 7 مباريات مع وولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي تحت سن 18 عامًا، وبعدها تم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا وهو في السادسة عشر من عمره فقط، ليخوض معه مباراتين.