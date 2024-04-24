"فرطنا في رباعية" .. كروس يكشف عن كذبة أنشيلوتي البيضاء ويستفز جماهير برشلونة!

تحسنت أرقامي كثيرًا في الكلاسيكو

يرى الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، أن فريقه كان يستطيع الفوز على برشلونة في الكلاسيكو الأخير برباعية نظيفة إذا لعب بجدية أكبر.

وأكرم ريال مدريد ضيافة برشلونة بنتيجة (3-2)، الأحد الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، ليقترب بشكل كبير من التتويج بالليجا.

وتحدث كروس، في الحلقة الأسبوعية من البودكاست الذي يشاركه شقيقه فيليكس عن مباراة الكلاسيكو، قائلًا: "الحقيقة مباراة الكلاسيكو الأخيرة لم تكن جيدة من حيث المستوى، يجب أن أعترف بذلك. الفريقان ارتكبا أخطاء كثيرة وفقدا الكثير من الكرات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في الواقع، إذا لعبنا بشكل جيد لاستطعنا أن نحقق الفوز بسهولة وبنتيجة عريضة لا تقل عن (4-0)، لم يكن لديهم الكثير من الحماس، خصوصًا في الشوط الأول".

وتابع النجم الألماني: "قمت بتحليل أرقامي اليوم خلال مواجهات برشلونة، لعبت 28 مباراة كلاسيكو، فزت في 14 وخسرت 11، بينما حضر التعادل 3 مرات".

وأردف: "في بعض الأحيان كنت متأخرًا في الأرقام أمام برشلونة.. بعد 3 أو 4 سنوات، كنت بالتأكيد متأخرًا في حسابات الكلاسيكو، حتى أننا خسرنا 4-0 على ملعبنا.. أعتقد أنه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية فزنا بـ6 أو 7 مباريات كلاسيكو متتالية".

وكشف كروس عن حديث أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد قبل الكلاسيكو، قائلًا: "كارلو قال لنا قبل مباراة مايوركا، إذا فزنا سينتهي كل شيء، وبعد اللقاء قال لقد كذبت عليكم. إذا فزنا الأسبوع المقبل، فسينتهي الأمر!".

وأشار إلى أن خطاب أنشيلوتي تغير مرة أخرى بعد الفوز في الكلاسيكو، حيث اعترف بأن كل شيء كان كذبة بيضاء لإبقاء لاعبيه متحفزين بنسبة 100%.