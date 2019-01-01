دوري أبطال أفريقيا 2018-19 | ما هي فرص تأهل الأهلي إلى ربع النهائي؟

بعد خسارة الأهلي من فيتا كلوب بهدف نظيف ، ما هي فرص نادي القرن في التأهل إلى ربع النهائي في أخر جولة من دور المجموعات عندما يستضيف فريق شبيبة الساورة

أبانوب صفوت

أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2018-2019 فريق الأهلي في المجموعة الأخيرة برفقة كل من شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونجولي في مهمة بدت سهلة نظرياً ولكن اُكتشف مؤخراً أنها أصعب بمراحل على أرض الواقع، خاصة مع النتائج السيئة لوصيف بطولة العام الماضي في المباريات التي يلعبها خارج أرضه.

بعد انتهاء الجولة الخامسة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018-19، أثبتت المجموعة الرابعة أنها الأكثر قوةً وجنوناً وتقارباً في المستوى هذا الموسم، واستطاع جميع المتنافسين فيها الإبقاء على حظوظهم في التأهل للدور الثاني بنسبٍ متقاربة للغاية خاصةً وأن الفارق بين صاحب المركز الأول والرابع هو نقطتين فقط، مما يعني أن الجولة الأخيرة ستكون ملتهبة للغاية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 2018-19

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شبيبة الساورة 5 2 2 1 6 6 0 8 2 الأهلي 5 2 1 2 8 3 +5 7 3 فيتا كلوب 5 2 1 2 8 5 +3 7 4 سيمبا 5 2 0 3 4 12 -8 6

لُعبت مباريات الجولة الخامسة في هذه المجموعة يوم السبت 9 مارس 2018 ميلادياً، الموافق 2 رجب 1440 هجرياً، وكان اللقاء الأول هو المواجهة التي جمعت بين الأهلي وفيتا كلوب وانتهت بفوز نادي القرن بهدفين نظيفين سجلهما كلا من ناصر ماهر وعلي معلول من ركلة جزاء وكانت قد أُقيمت على ملعب برج العرب.

يتصدر فريق شبيبة الساورة ترتيب المجموعة برغم البداية السيئة والسقوط أمام سيمبا "متذيل الترتيب حالياً" في المباراة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك بعد أن استطاع تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في إثنين أخرين.

ما هي قواعد التأهل في مجموعات دوري أبطال أفريقيا؟

يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق -خارج ملعبه- في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي:

فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة دون استبعاد صاحب المركز الأخير "الرابع"

إجراء قرعة بين الفريقين المتساويين في كل ما سبق

ما هي فرص تأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

المباراة الموعد الملعب الأهلي - شبيبة الساورة السبت 16 مارس 2018 ميلادياً،

9 رجب 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية برج العرب، الإسكندرية

ينتظر الأهلي مباراة وحيدة فقط أمام متصدر المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائري، والذي سيستضيفه نادي القرن على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 16 مارس المقبل، في مباراة لابد من الفوز بها لضمان التأهل والصدارة ومنعاً من الدخول في أي حسابات معقدة قد تطيح بوصيف النسخة الماضية من البطولة.

فوز الأهلي على شبيبة الساورة:

يمكن لفريق الأهلي أن يضمن التأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في حال حقق الفوز على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الانتصار لن يساعد على التأهل فحسب ولكنه سيضمن الصدارة أيضاً للمارد الأحمر وهو ما يبحث عنه في مثل هذه المرحلة من المسابقة.

يملك الأهلي في رصيده 7 نقاط مقابل 8 فقط للشبيبة، أي أن الفوز سيرفع رصيد أصحاب الأرض والجمهور إلى 10 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة الرابعة، حتى وإن حقق فيتا كلوب الفوز على سيمبا التنزاني بأي نتيجة، وذلك لأن الأهلي يتفوق على الفريق الكونجولي بفارق الأهداف بعد أن فاز في الإسكندرية بهدفين نظيفين، وخسر خارج ملعبه بهدف نظيف,

تعادل الأهلي مع الشبيبة، وفيتا مع سيمبا.

يملك الأهلي فرصة للعبور إلى ربع النهائي إذا تعادل مع شبيبة الساورة ولكن بشرط أن تنتهي المباراة الأخرى بالتعادل أيضاً، لأن فوز أي فريق من بين سيمبا أو فيتا مع تعثر الأهلي سيمنح أي منهما بطاقة التأهل لأن فارق النقاط بين المركز الثاني والأخير هو نقطة واحدة فقط.

ما هي فرص تأهل شبيبة الساورة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

المباراة الموعد الملعب الأهلي - شبيبة الساورة السبت 16 مارس 2018 ميلادياً،

9 رجب 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية برج العرب، الإسكندرية

سيسافر فريق شبيبة الساورة إلى الإسكندرية بعد أقل من أسبوع لملاقاة الأهلي في ختام دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وهو يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط ولكنه مع ذلك يواجه خطر توديع المسابقة بسبب احتدام المنافسة وابتعاد المركز الأول عن الأخير بفارق نقطتين فقط.

فوز شبيبة الساورة على الأهلي أو التعادل:

إذا أراد الفريق الجزائري ضمان الصدارة والتأهل معاً يجب عليه قهر وصيف النسخة الماضية على أرضه ووسط جمهوره، ولكن التعادل سيكون كافياً للتأهل ولن يضمن المركز الأول سوى في حالة وحيدة فقط وهي انتهاء نتيجة مواجهة فيتا مع سيمبا بالتعادل.

خسارة شبيبة الساورة وتعادل فيتا مع سيمبا:

قد يتأهل فريق الشبيبة إذا تعرض للخسارة أمام الأهلي ولكن بشرط عدم تحقيق أي فريق للانتصار في لقاء سيمبا وفيتا، يملك الفريق الكونجولي 7 نقاط إذا تعادل سيرتفع رصيده إلى 8 مثل شبيبة الساورة ولكن الفريق الجزائري يتفوق في المواجهات المباشرة بالتعادل في مباراة الذهاب بالكونجو والفوز في الإياب.